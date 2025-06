Ucraina attacco con droni | distrutti 40 aerei russi

Un attacco senza precedenti, quello ucraino, che segna un nuovo capitolo nel conflitto e riaccende il dibattito su strategia e tecnologia bellica. Con la distruzione di oltre 40 aerei russi, l'Ucraina dimostra una crescente capacità di proiezione della forza, sfidando le distanze geografiche. Mentre i colloqui di pace si avvicinano, la domanda sorge spontanea: sarà questo il punto di svolta che tutti aspettano?

Un attacco con droni ucraini ha distrutto più di 40 aerei russi, alla vigilia di un nuovo round di colloqui diretti tra Kiev e Mosca a Istanbul. Domenica pomeriggio sono stati colpiti 41 bombardieri di stanza in diversi aeroporti, tra cui la b ase aerea di Belaya nella regione russa di Irkutsk, a più di 4.000 chilometri dall’Ucraina. Un funzionario della sicurezza ucraino ha dichiarato all’Associated Press che l’operazione ha richiesto oltre un anno e mezzo di esecuzione ed è stata supervisionata personalmente dal presidente Volodymyr Zelensky. È la prima volta che un drone di Kiev viene avvistato nella regione, ha affermato il governatore locale Igor Kobzeva, sottolineando che non rappresentava una minaccia per i civili. 🔗 Leggi su Lapresse.it