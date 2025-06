Ucciso in via Zanolini La moglie resta in carcere

Il dramma di via Zanolini riaccende il dibattito sulla violenza domestica e le sue conseguenze. Lorenza Scarpante, accusata dell'omicidio del marito Giuseppe Marra, rimane in custodia cautelare, mentre la società si interroga sulle dinamiche che portano a tali tragedie. Un punto cruciale da considerare è il sostegno psicologico e legale per le vittime, spesso invisibili fino a quando non accade l'irreparabile. La storia di Lorenza è un monito: non possiamo ignorare il

Resta in carcere Lorenza Scarpante. Il gip Claudio Paris non ha convalidato il fermo nei confronti della cinquantaseienne, accusata di aver ucciso, nella notte tra lunedì e martedì, il marito Giuseppe Marra, ma ha disposto nei suoi confronti la custodia in carcere. Nel corso dell’udienza, la donna, difesa dall’avvocato Chiara Rizzo, si era avvalsa della facoltà di non rispondere: adesso la legale sta valutando se ricorrere al Riesame. Intanto, i carabinieri che stanno indagando sul delitto di via Zanolini, coordinati dalla pm Manuela Cavallo, ieri sono tornati nell’appartamento, per ulteriori rilievi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ucciso in via Zanolini. La moglie resta in carcere

