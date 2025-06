Uccisero una donna la perizia sui 5 cani lupo | “Non sono irrecuperabili valutiamo adozione”

Una tragedia ha segnato la vita di Mariangela Zaffino nel 2020, uccisa dai cani lupo della figlia. Oggi, questi animali, inizialmente considerati irrecuperabili, hanno una seconda possibilità. La loro storia si inserisce nel crescente dibattito sulla responsabilità nella custodia degli animali domestici e sul recupero degli stessi. Un segnale che ci invita a riflettere sull'importanza di un'adozione consapevole e di un amore che va oltre il pregiudizio.

Nel 2020 Mariangela Zaffino è stata uccisa dai 5 cani della figlia, poi assolta. Dopo mesi di trascuratezza in una pensione, i cani sono risultati malati ma non aggressivi. Ora inizieranno un percorso di recupero con l'associazione che ha condotto la prima valutazione comportamentale su di loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccisero una donna, la perizia sui 5 cani lupo: “Non sono irrecuperabili, valutiamo adozione”

Da fanpage.it: Secondo la giudice il Tribunale di Torino la tragedia non era prevedibile e i cani non avevano mai mostrato segni di aggressività. Per Spataro si è quindi concluso l'incubo iniziato con la morte della ...

