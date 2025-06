Uccise un benzinaio durante una rapina arrestato un 18enne | il giovane confessa e fa trovare l’arma del delitto

Un tragico episodio di violenza ha scosso la comunità di Tor San Lorenzo: un giovane di 18 anni è stato arrestato per l'omicidio di un benzinaio durante una rapina. Questa notizia riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle nostre città e sulle problematiche legate alla criminalità giovanile. La confessione del ragazzo e il ritrovamento dell'arma del delitto pongono interrogativi inquietanti: cosa spinge i giovani a compiere atti così estremi?

È stato individuato e fermato dai carabinieri il presunto autore dell' omicidio di un benzinaio avvenuto lo scorso 27 maggio durante una rapina a un distributore di Tor San Lorenzo. Si tratta di un ragazzo di 18 anni residente nella zona e con precedenti penali. I militari lo hanno sottoposto a fermo in quanto sospetto autore del delitto. Durante l'interrogatorio, che si è svolto nella caserma dei carabinieri di Anzio, il 18enne avrebbe confessato di essere lui l'autore dell'omicidio. L'arma del delitto. In presenza del pubblico ministero, il giovane ha condotto gli inquirenti in un'area boschiva di Ardea dove aveva nascosto l'arma del delitto (un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 16 centimetri che presentava tracce di sangue), il casco e alcuni indumenti indossati al momento dell'omicidio.