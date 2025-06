Uccisa dalla ruspa Lerry Gnoli ammette | Ho preso cocaina ma giorni prima

Una tragedia che scuote Ravenna e riaccende il dibattito sull'uso di sostanze stupefacenti. Lerry Gnoli, 54 anni, ammette di aver fatto uso di cocaina giorni prima dell'incidente fatale. Questa rivelazione non solo complica la sua posizione legale, ma solleva interrogativi sulla crescente normalizzazione del consumo di droghe nella nostra societĂ . Un invito a riflettere: fino a dove siamo disposti a spingerci nella ricerca di evasione?

Ravenna, 1 giugno 2025 – Lerry Gnoli, 54 anni, è risultato positivo alla cocaina anche agli esami del sangue, non solo a quelli delle urine. Un riscontro inequivocabile, che almeno in parte smentisce la versione fornita dall’indagato durante l’interrogatorio fiume in Procura di venerdì, quando ha ammesso un consumo di cocaina, ma ha sostenuto che non sarebbe avvenuto in prossimitĂ dell’incidente. Il 24 maggio scorso, sulla spiaggia di Pinarella, Gnoli ha investito e ucciso alla guida di una ruspa Elisa Spadavecchia, 66 anni, insegnante in pensione di Vicenza, in vacanza con il marito, ufficiale dell’Arma in pensione, colpendola in retromarcia mentre la donna guardava il mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccisa dalla ruspa, Lerry Gnoli ammette: “Ho preso cocaina, ma giorni prima”

