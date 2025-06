Uccisa da ruspa in spiaggia Il test sul conducente | Positivo alla cocaina

Una tragedia che scuote l'estate italiana: una donna è stata uccisa da una ruspa in spiaggia, e il conducente è risultato positivo alla cocaina. Questo drammatico episodio riaccende l'attenzione sul consumo di sostanze stupefacenti e sull'impatto che può avere su comportamenti quotidiani. Un tema attuale che mette in discussione la sicurezza nelle nostre città e la responsabilità individuale. La vita di una persona non dovrebbe mai essere a rischio per scelte sbagliate.

Ha riconosciuto di aver fatto uso di cocaina, ma ha precisato che non si trattava di un’assunzione recente. Lo ha detto Larry Gnoli, 54 anni, di Montaletto, una frazione di Cervia, nel Ravennate, durante l’interrogatorio davanti agli inquirenti che lo indagano per omicidio colposo. È lui l’uomo alla guida della ruspa che sabato scorso, 24 maggio, ha investito e ucciso sulla spiaggia di Pinarella di Cervia la 66enne vicentina Elisa Spadavecchia. Il punto chiave ora riguarda gli esami tossicologici: l’analisi delle urine ha dato esito positivo alla cocaina. Ma questo tipo di test può rilevare tracce anche molti giorni dopo l’assunzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccisa da ruspa in spiaggia. Il test sul conducente: "Positivo alla cocaina"

Uccisa dalla ruspa, Lerry Gnoli ammette: "Ho preso cocaina, ma giorni prima"

Una tragedia che scuote Ravenna e riaccende il dibattito sull'uso di sostanze stupefacenti. Lerry Gnoli, 54 anni, ammette di aver fatto uso di cocaina giorni prima dell'incidente fatale.

