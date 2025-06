Ubriaco aggredisce i poliziotti sul treno | denunciato

Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza sui mezzi pubblici: un uomo ubriaco ha minacciato i poliziotti su un treno diretto a Reggio Emilia, dimostrando quanto sia fondamentale garantire ordine e rispetto nel trasporto pubblico. La denuncia è solo la punta dell'iceberg di un problema crescente. È ora di riflettere su come migliorare la convivenza tra passeggeri e forze dell'ordine per viaggi più sereni e sicuri.

Salito senza biglietto e ubriaco a bordo di un convoglio in arrivo a Reggio Emilia, ha minacciato di morte gli agenti della Polizia intervenuti - su segnalazione del capotreno - alla stazione ferroviaria della città emiliana. Protagonista della vicenda, andata in scena nella serata di venerdì, un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Ubriaco aggredisce i poliziotti sul treno: denunciato

