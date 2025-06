TvBoy da Novate a re dei writer italiani

TvBoy, da Novate a icona del writing italiano, sta conquistando le strade del mondo con il suo stile unico e provocatorio. Le sue opere non sono solo graffiti, ma vere e proprie istantanee delle sfide sociali e politiche contemporanee. In un'epoca in cui l'arte urbana sta ridefinendo le nostre città, TvBoy si erge a portavoce di una generazione che vuole essere vista e ascoltata. Curioso di scoprire come il suo lavoro stia influenzando il panorama artistico globale?

. Salvatore Benintende, in arte TvBoy, è il più famoso e apprezzato artista writer italiano. Le sue opere sono tra le più celebri nel campo dell’arte urbana nelle principali città europee e americane e ripercorrono le più accese tematiche dell’attualità politica e sociale. E’ stato definito uno tra . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tvboy, lo street artist più fotografato d'Italia: «Mia moglie mi diceva: trovati un lavoro vero. Ma in 2 giorni ho guadagnato lo stipendio di un anno»

Si legge su milano.corriere.it: Salvatore Benintende, in arte Tvboy, 43 anni, e il murale con Di Maio ... Per il lavoro di lei quando avevo due anni ci siamo trasferiti a Novate Milanese. Rientravamo in Sicilia per le vacanze ...

TVboy, nel nuovo murale il rapper Salmo diventa Papa in versione street artist

Secondo msn.com: TVboy sceglie Salmo come profeta urbano armato di spray, per celebrare un disco che rifiuta algoritmi e riflettori. L’immagine del rapper sardo, consacrato papa writer, è un colpo d’occhio ...

TvBoy e il bacio tra Meloni e Salvini (con i coltelli dietro la schiena)

Scrive corriere.it: Non potevano mancare Giorgia Meloni e Matteo Salvini (con un’incursione di Silvio Berlusconi) sulla tela preferita dallo street artist TvBoy, l’esponente del movimento UrbanPop Salvatore ...