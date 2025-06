TV 29 05 2025 | Don Matteo 13 TGR e Striscia con fiction talk e repliche

Giovedì 29 maggio 2025, Rai1 ha brillato con la replica di Don Matteo 13, che ha catturato l'attenzione di 2.573.000 telespettatori, confermando il potere della fiction italiana in un'epoca di crescente concorrenza. In un contesto dove le serie tv dominano le serate, questo successo dimostra quanto il legame emotivo con i personaggi possa vincere anche sull'informazione. La nostalgia televisiva è più viva che mai!

Nel corso della serata di giovedì 29 maggio 2025, le trasmissioni su Rai1 hanno alternato replica di fiction e informazione, attirando l’attenzione di milioni di spettatori. Don Matteo 13 ha registrato 2.573.000 telespettatori, ottenendo uno share del 16,3%, mentre, su Italia1, La fredda luce del giorno ha incollato davanti al video 1.156.000 spettatori con il . L'articolo TV 29052025: Don Matteo 13, TGR e Striscia con fiction, talk e repliche è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - TV 29/05/2025: Don Matteo 13, TGR e Striscia con fiction, talk e repliche

ATP Roma 2025, Matteo Berrettini: "Spero di non aver fatto danni troppo gravi"

Matteo Berrettini, il talentuoso tennista romano, ha dovuto ritirarsi dal match contro Casper Ruud durante il terzo turno degli Internazionali d'Italia 2025.

