Tutto pronto per la 16esima Expo cinofila targata Ukc Anni 90

Domenica 8 giugno, San Donaci si trasformerà nella capitale degli amanti dei cani con la 16esima Expo cinofila "Ukc Anni 90". Un evento che celebra la passione per i nostri amici a quattro zampe, dove ogni razza avrà il suo momento di gloria. Non solo un semplice concorso, ma un’occasione per scoprire le ultime tendenze nel mondo cinofilo e immergersi in un’atmosfera di gioia e condivisione. Pronti a farvi sorprendere?

SAN DONACI - Domenica 8 giugno prossimo presso il Palazzetto dello sport di San Donaci, si disputerà la 16esima Expo cinofila targata "Ukc Anni 90", valevole per il campionato 2025. Come sempre ci sarà lo show Multirazza dove potranno partecipare tutti i cani con o senza pedigree,lo show American.