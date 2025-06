Tutto pronto a Roccella Ionica per la cerimonia di innalzamento della Bandiera Blu

Un evento che celebra l'eccellenza e la bellezza del nostro mare! Lunedì 2 giugno, Roccella Jonica si prepara a festeggiare con l'innalzamento della Bandiera Blu 2025. Questo riconoscimento non è solo un vanto locale, ma un segnale di impegno verso la sostenibilità e la qualità dei servizi. Partecipare significa essere parte di un trend globale che valorizza il patrimonio naturale e promuove il turismo responsabile, perché ogni onda merita di essere difesa!

In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno alle ore 18:30 al Largo Colonne - Rita Levi Montalcini di Roccella Jonica si svolgerà, alla presenza delle autorità e dei cittadini, la cerimonia di innalzamento della Bandiera Blu 2025, simbolo internazionale di qualità per le spiagge e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Tutto pronto a Roccella Ionica per la cerimonia di innalzamento della Bandiera Blu

Cerca Video su questo argomento: Tutto Pronto Roccella Ionica Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tutto pronto a Roccella Ionica per la cerimonia di innalzamento della Bandiera Blu il 2 giugno; Roccella Summer Festival ai nastri di partenza con il sold out di Francesco De Gregori, in concerto al Teatro al Castello; Shaker & Decanter Open Day 25 Roccella Ionica, La Cascina 1899; San Giorgio d'oro, Cantine aperte con degustazioni e Cristina D'Avena: cosa fare nel weekend. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Jovanotti a Roccella Ionica, qui rispettiamo l'ambiente

Scrive ansa.it: Qui quello che diciamo e promettiamo è tutto vero e lo realizziamo sino in fondo". Lo ha detto Lorenzo Jovanotti intervenendo durante il Jova Beach Party a Roccella Ionica facendo riferimento ...

Sbarco autonomo a Roccella Ionica, arrivati in 650

Segnala ansa.it: (ANSA) - ROCCELLA IONICA, 27 MAR - Sono arrivati in 650, nella notte, all'interno del porto di Roccella Ionica a bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla Libia sfuggendo ad ogni controllo.

Hai salvato un nuovo articolo

Da corriere.it: I risultati definitivi per le elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Roccella Ionica sono stati resi noti. Vittorio Zito, con il supporto di Roccella Prima Di Tutto, ha ottenuto il maggior ...