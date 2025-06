Tutto il mondo è il mio ufficio e la bici il mezzo con cui viaggiare

Giuseppe Bonetti, manager di health economics, incarna il sogno del lavoro da remoto: una vita in movimento, dalla magica New York alle suggestive Lofoten. La sua bicicletta diventa il simbolo di una nuova era lavorativa, dove la flessibilità e la tecnologia s’incontrano, aprendo orizzonti insospettabili. Scopri come il lavoro agile sta ridefinendo le nostre vite, trasformando ogni luogo in un possibile ufficio!

LA STORIA. Giuseppe Bonetti, manager nel ramo health economics. «Tutti da remoto: la base è Londra ma con pc e wi-fi mi connetto dalle Lofoten, da New York o dal Marocco». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Tutto il mondo è il mio ufficio e la bici il mezzo con cui viaggiare»

