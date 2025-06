Tutti pazzi per Moodna Park | Finalmente è tornata la musica nel cuore del parco Ferrari

Moodna Park ha riportato la musica nel cuore del Parco Ferrari, e l’energia è palpabile! Fino a domani sera, rock e divertimento animano questo polmone verde, attirando giovani e famiglie. Questo evento non solo segna il ritorno a una socialità vibrante, ma riflette anche il trend dell'arte all'aperto che unisce le persone. Non lasciarti sfuggire l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile!

Grazie a Moodna Park (fino a domani sera) la musica, il rock e il divertimento sono tornati nel cuore del parco Ferrari. Uno dei polmoni verdi della città ha aperto le porte a questo nuovo evento, richiamando tanti giovani e gente di tutte le età grazie al tam tam fatto suoi social dagli organizzatori e ad un video diventato virale sul profilo di Spot Modena, uno dei partner della manifestazione insieme al Carlino. Non solo modenesi, ma pure avventori arrivati dalle città vicine. Alla prima serata sotto al palco, nell’area food, giostre e market sono arrivate migliaia di persone, un pubblico tanto diverso ma festante fra musica e cibo di ogni genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti pazzi per Moodna Park: "Finalmente è tornata la musica nel cuore del parco Ferrari"

Moodna Park: quattro giorni di festival tra musica, cibo e mercatini creativi

Dal 30 maggio al 2 giugno, Moodna Park trasforma il Parco Enzo Ferrari di Modena in un habitat di musica, cibo e creatività.

