Tutti pazzi per Leoni | pressing di Tare il Milan vuole soffiarlo a Inter e Juve

Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato, e al centro delle attenzioni c'è Giovanni Leoni, il giovane talento che ha conquistato tutti: Milan, Inter e Juve sono pronte a darsi battaglia. A soli 18 anni, il difensore ha già mostrato qualità da top player, tanto da meritarsi un posto nella Nazionale di Spalletti, se non fosse stato per un infortunio. Chi avrà la meglio? I riflettori sono accesi!

Le ultime sul difensore italiano, che piace davvero a tutti. Il punto della situazione in vista dell'estate Senza l'infortunio, sarebbe a vestire la maglia azzurra della Nazionale di Luciano Spalletti già a soli 18 anni. La seconda parte di stagione di Giovanni Leoni, d'altronde, non è passata inosservata nemmeno al Commissario tecnico dell'Italia. Il Ct così aveva deciso di puntare sul classe 2006 del Parma viste le diverse assenza al centro, ma un problema di natura non gli ha permesso di esserci.

Lo riporta calciomercato.it: Un Milan, che in estate perderà sia Malick Thiaw che Fikayo Tomori. Il primo è destinato a tornare in Germania, il secondo in Inghilterra, permettendo al Diavolo di incassare una cifra di almeno 50 ...

Tutti pazzi per Leoni: il centrale della Sampdoria piace club in A. Possibile un'asta?

Secondo tuttomercatoweb.com: Tutti pazzi per Giovanni Leoni. Il difensore della Sampdoria è reduce da un ottimo spezzone di campionato. Giocatore molto giovane, compirà 18 anni a dicembre, ma con il piglio di chi è ...