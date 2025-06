Tutti pazzi di Francesco Pio Esposito | un’altra squadra pronta a fare la sua offerta all’Inter

Francesco Pio Esposito, il talentuoso attaccante dell'Inter, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Serie A. Dopo una stagione da urlo con lo Spezia, dove ha messo a segno 18 gol, le squadre non mancano: ognuna vuole accaparrarselo. Con la crescente attenzione per i giovani talenti nel calcio italiano, Esposito potrebbe diventare il prossimo grande nome del nostro campionato. Chi avrà la meglio nella corsa?

Francesco Pio Esposito pronto ad una nuova esperienza in Serie A: tante le squadre interessate al giovane attaccante di proprietà dell'Inter Francesco Pio Esposito si candida a essere uno dei protagonisti del mercato estivo in casa Inter. Reduce da una stagione esplosiva con lo Spezia, impreziosita da 18 gol e 3 assist, il classe 2005

Leggi anche Calciomercato Inter, vendere Francesco Pio Esposito sarebbe un grave errore - Il calciomercato dell’Inter si prepara a momenti cruciali, e vendere Francesco Pio Esposito potrebbe rivelarsi un errore fatale.

