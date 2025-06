Tutti in acqua a caccia dell’anello

La tradizione dello Sposalizio del Mare di Cervia è tornata a fare il suo incanto, unendo storia e divertimento. Oggi, giovani e meno giovani si tufferanno in mare per afferrare l'anello, simbolo di fortuna. Questa celebrazione non è solo un rito, ma rappresenta anche un risveglio collettivo della comunità e il legame profondo con il proprio territorio. Chi avrà la meglio? Segui la tradizione e scopri chi porterà a casa il trofeo!

Siamo arrivati alla giornata clou dello Sposalizio del mare di Cervia. La domenica è dedicata all’attesa celebrazione dell’antico rito in mare e alla sfida della pesca dell’anello dove i giovani cervesi si contendono il trofeo’, che promette fortuna e prosperità. Alla mattina, in piazzale dei Salinari alle ore 10, è organizzato il Trofeo dell’Anello, torneo di tiro con l’arco a cura del Gruppo di Cervia di Arcieri Città di Rimini Seven Arrows. Alle 10.30, la Passeggiata patrimoniale “Mare e Pesca”, con ritrovo alla Torre San Michele, a cura dell’associazione F.E.S.T.A., per scoprire le tradizioni locali legate al mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti in acqua a caccia dell’anello

Articoli recenti che potrebbero piacerti

«Pagare per fare un bagno? Una vergogna, il mare è di tutti». Il presidente di Mare Libero torna sulla questione, tutta italiana, delle concessioni balneari

Pagare per accedere al mare è un’assurdità. Il presidente di Mare Libero denuncia la questione delle concessioni balneari in Italia, evidenziando che il 98-99% sono scadute e le proroghe sono illegittime.

Cerca Video su questo argomento: Tutti Acqua Caccia Dell Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tutti in acqua a caccia dell’anello; Rapinano armati di pistola il negozio di Acqua & Sapone in via Rigopiano: caccia a due uomini; A caccia di dati contro la siccità; 🔴 A caccia di siluri sul Lago di Garda: catturate 'bestie' per 150 chili (foto). 🔗Se ne parla anche su altri siti

Caccia all'oro, Paltrinieri per continuare il "ciclo dell'acqua": due ori, tutti nel nuoto

Come scrive msn.com: Occhi puntati sugli 800 mt. Ma oggi, è ancora il nuoto a promettere (si spera) un altro successo da inanellare nella bacheca dell'Italia olimpica, con due nuotatori di razza - Gregorio ...

Tutti a caccia dell’affare, il fenomeno dei venditori di stock spopola sui social

Secondo ilmessaggero.it: Che diventa anche una canzone, con tanto di balletto e coreografia, che rimbalza su tutti i social e in ogni video promozionale. Delia, figlia di commercianti storici di Priverno, ha saputo ...

Lollobrigida e legge sulla caccia criticata, la risposta del ministro che zittisce tutti: "Attendete il testo"

virgilio.it scrive: Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha risposto in tono polemico alle critiche ricevute per il disegno di legge sulla caccia.