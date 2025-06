Tutti al mare? No tutti fermi FiPiLi è iniziata l’estate | tra incidenti e traffico odissea in auto

L'estate è ufficialmente iniziata, ma la FiPiLi sembra un campo di battaglia! Oggi, migliaia di automobilisti si sono ritrovati bloccati in una vera e propria odissea verso il mare. Un promemoria che, mentre sognamo sole e bagni, la pianificazione è fondamentale. Con l'aumento del traffico estivo, chi non sceglie orari strategici rischia di passare più tempo in auto che in spiaggia. Pronti a partire? La pazienza è la chiave!

Firenze, 1 giugno 2025 – Tutti a fare il bagno, anzi no. Tutti fermi in auto. È una giornata di passione – più delle solite – in FiPiLi. In particolare per chi si è messo in marcia in direzione mare. Oggi, domenica 1 giugno, ci sono stati molteplici incidenti e traffico intenso sulla strada di grande comunicazione. Migliaia le auto che si sono riversate sulla FiPiLi alle prime luci di stamani e per tutto il giorno ma il viaggio verso le località balneari, in questo ponte del 2 maggio che sa tanto di inizio estate, si è trasformato per molti in una vera e propria odissea. Primo assaggio d'estate, Toscana presa d'assalto dai turisti: l'inizio della bella stagione è incoraggiante Alle 9 del mattino, nel tratto tra Montelupo Fiorentino ed Empoli, al km 25+100, c'è stato un incidente che ha causato fino a 4 chilometri di coda.

«Pagare per fare un bagno? Una vergogna, il mare è di tutti». Il presidente di Mare Libero torna sulla questione, tutta italiana, delle concessioni balneari

Pagare per accedere al mare è un’assurdità. Il presidente di Mare Libero denuncia la questione delle concessioni balneari in Italia, evidenziando che il 98-99% sono scadute e le proroghe sono illegittime.

