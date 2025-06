Tuscania una rimonta che vale le finali play-off | il sogno Serie A prosegue

Il sogno di Serie A continua per la Maury's Com Cavi Tuscania! Dopo una straordinaria rimonta contro il Volley School Genzano, i ragazzi di capitan Buzzelli dimostrano che la determinazione è fondamentale nello sport. Con due set persi, hanno saputo rialzarsi e conquistare le finali di playoff, un segnale chiaro di come il talento e la resilienza possano trasformare una sfida in un trionfo. Non perdere il finale di questa emozionante avventura!

La Maury's Com Cavi Tuscania si impone ai vantaggi su Volley School Genzano e si qualifica per le finali di play off. Dopo essere stati in svantaggio di due set (25-18 e 29-27), capitan Buzzelli e compagni prendono le misure agli avversari e pareggiano i conti aggiudicandosi i successivi due. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Tuscania, una rimonta che vale le finali play-off: il sogno Serie A prosegue