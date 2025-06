Tuscania una rimonta che vale le finali play-off | il sogno Serie A prosegue

La Maury's Com Cavi Tuscania conquista una rimonta epica, qualificandosi per le finali dei play off e tenendo vivo il sogno Serie A. Dopo aver subito due set, la squadra si riscatta con grinta e determinazione, dimostrando che nel volley, come nella vita, ogni sfida pu√≤ essere vinta. Questo successo non √® solo un traguardo, ma un segnale di rinascita per lo sport locale, pronto a brillare in un contesto sempre pi√Ļ competitivo!

La¬†Maury's Com Cavi Tuscania¬†si impone ai vantaggi su¬†Volley School Genzano¬†e si qualifica per le finali di play off. Dopo essere stati in svantaggio di due set (25-18 e 29-27), capitan Buzzelli e compagni prendono le misure agli avversari e pareggiano i conti aggiudicandosi i successivi due. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ¬© Viterbotoday.it - Tuscania, una rimonta che vale le finali play-off: il sogno Serie A prosegue

