Turisti da mezza Europa in Lombardia Laghi monti e città d’arte presi d’assalto | L’80% è sold-out

La Lombardia si prepara a una stagione turistica da record! Con laghi scintillanti e montagne incantevoli, il ponte del 2 Giugno attrae visitatori da tutta Europa. Il 80% delle strutture è già sold out! Questo mini-esodo è un segnale chiaro: l'Italia sta tornando a essere la meta preferita per chi cerca arte, natura e cultura. Scopri come la Lombardia si conferma un gioiello senza tempo nel panorama europeo!

Milano, 1 giugno 2025 – Prove generali di vacanze in Lombardia dove il ponte del 2 Giugno coincide, per svizzeri e austriaci, con la festa dell’ Ascensione. Il risultato del mini-esodo è l’assalto alle località turistiche della nostra regione, laghi e montagne in testa, dove il tasso di occupazione supera ampiamente l’80%, con quasi un terzo degli hotel ormai non più disponibili e le restanti camere che vanno esaurendosi rapidamente. A Pigra in funivia, riparte l’impianto della speranza per il borgo montano “Numeri straordinari” . “Siamo di fronte a numeri straordinari – spiega Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turisti da mezza Europa in Lombardia. Laghi, monti e città d’arte presi d’assalto: “L’80% è sold-out”

