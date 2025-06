Turista travolta sulla spiaggia di Cervia | l' uomo alla guida era positivo alla cocaina

Tragedia a Cervia: una turista perde la vita travolta da una ruspa guidata da un uomo positivo alla cocaina. Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle zone balneari e sull'uso di sostanze stupefacenti. La domanda che sorge è: quanto siamo disposti a sacrificare per la nostra sicurezza? Un punto cruciale in un'estate che, tra sole e svaghi, deve mettere al primo posto la tutela della vita.

È risultato positivo alla cocaina l’uomo che, alla guida di una ruspa il 24 maggio, ha travolto e ucciso una turista sulla spiaggia di Cervia. Lerry Gnoli, 54 anni, ha ammesso agli inquirenti di avere fatto uso di stupefacenti e di averlo fatto in tempi recenti ma non sul posto di lavoro. Interrogato dalla procura di Ravenna, Gnoli è ora indagato per omicidio colposo. Nel 2022 Gnoli, per avere investito in auto un pensionato, era stato condannato per omicidio stradale con la revoca della patente di guida. In attesa di approfondimenti sull’uso di sostanze – importante stabilire con precisione quanto tempo prima di salire sulla ruspa Gnoli le abbia consumate – gli investigatori cercano risposte anche sulle abilitazioni a svolgere quell’incarico alla guida della ruspa sulla spiaggia della Romagna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Turista travolta sulla spiaggia di Cervia: l'uomo alla guida era positivo alla cocaina

