Turista travolta in spiaggia da una ruspa gli esami sull’autista | Positivo alla cocaina

Un drammatico incidente in spiaggia riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di vacanza. Lerry Gnoli, l’autista coinvolto, si dichiara pronto a scusarsi con la famiglia della vittima, ma le sue parole sembrano svanire nel dolore. La cocaina nel suo sistema solleva interrogativi inquietanti: quanto è sicura la nostra estate? In un periodo dove il turismo deve riprendersi, la responsabilità deve essere al primo posto.

Il suo legale: non guidava sotto effetto della droga. Lerry Gnoli ha riconosciuto le sue responsabilità, voleva inviare le scuse ai famigliari di Elisa Spadavecchia: “Ma ci è stato comunicato che non gradiscono”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Turista travolta in spiaggia da una ruspa, gli esami sull’autista: “Positivo alla cocaina”

Turista muore in spiaggia. Cammina in riva al mare. E viene travolta da una ruspa

Una turista 66enne, Elisa Spadavecchia, insegnante di inglese di Vicenza, stava passeggiando sulla spiaggia di Pinarella, Cervia, venerdì mattina, quando è stata improvvisamente travolta da una ruspa.

