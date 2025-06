Tumori | casi in crescita tra gli under 40 Come si fa prevenzione

Gli ultimi dati parlano di diagnosi sempre più in aumento tra i giovani: c'entra soprattutto lo stile di vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tumori: casi in crescita tra gli under 40. Come si fa prevenzione

Leggi anche Tumori, aumento nei giovani con casi difficili - In Europa, il numero di giovani tra i 15 e i 39 anni affetti da tumore è in crescita, con casi spesso complessi e difficili da trattare.

gazzetta.it scrive: Gli ultimi dati parlano di diagnosi di tumori sempre più in aumento tra i giovani under 40: c'entra soprattutto lo stile di vita. Ecco come prevenire.

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - "La prevenzione deve essere no age: i casi di tumori stimati fra gli under 40 sono oltre 15.000 in Italia e sono in crescita ogni anno, mentre i nuovi casi di tumori ereditari a ogni ...

Secondo tuobenessere.it: (Adnkronos) - Ogni anno in Europa circa 150mila adolescenti e giovani adulti tra i 15 e i 39 anni si ammalano di cancro. Tumori a seno, tiroide, cervice ...