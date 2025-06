Tumore del polmone Eurospin Verona Marathon corre con Walce

Unire sport e salute è il cuore del progetto «AMAti», presentato a Verona. In collaborazione con Walce, questa iniziativa si propone di offrire supporto ai pazienti con tumore del polmone attraverso l'attività fisica. All'interno della Eurospin Verona Run Marathon, l'evento non solo promuove la corsa, ma sensibilizza anche sull'importanza dell'esercizio nella lotta contro il cancro. Scoprire come una comunità possa correre insieme per una causa così significativa è veramente emozionante!

È stato presentato nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri a Verona il progetto «AMAti–Attività Motoria Adattata Per Pazienti Con Tumore Del Polmone» di Women Against Lung Cancer in Europe (Walce) che si svolgerà nell'ambito della Eurospin Verona Run Marathon e Family Run di domenica 16 novembre.

