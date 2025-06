Tumore al seno avanzato nuova terapia ormonale riduce rischio progressione del 56%

Una nuova terapia ormonale ha dimostrato di ridurre il rischio di progressione del tumore al seno avanzato del 56%. Questo innovativo trattamento è un faro di speranza per le oltre 52mila donne italiane che combattono quotidianamente con la malattia. In un contesto in cui il cancro al seno è la prima causa di morte per neoplasia nel mondo, ogni progresso scientifico rappresenta un passo fondamentale verso una vita più lunga e sana. La ricerca continua a fare la differenza!

(Adnkronos) – Con oltre 55mila nuovi casi diagnosticati ogni anno e 52mila italiane che convivono con una neoplasia metastatica, il tumore al seno è il più diffuso non solo fra le donne, ma nell’intera popolazione del nostro Paese. Nonostante i molti progressi fatti resta la prima causa di morte per cancro in tutto il mondo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tumore al seno avanzato, nuova terapia ormonale riduce rischio progressione del 56%

Leggi anche Tumore al seno, Marchica e Sciandra alla guida di Europa Donna Sicilia - Europa Donna Sicilia si rinnova: Enza Marchica e Sciandra assumono la guida della delegazione, continuando l'importante missione di tutela dei diritti alla prevenzione e cura del tumore al seno.

Approfondimenti da altre fonti

Tumore della mammella triplo negativo avanzato PD-L1+, combo sacit; Consenso Delphi italiano su sacituzumab govitecan nel tumore mammario avanzato; Asco 2025, tumore gastrico avanzato: con nuova terapia la sopravvivenza si allunga di tre mesi; Progressi per il tumore al seno triplo negativo, tra più aggressivi. C'è una nuova terapia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tumore al seno avanzato, terapia ormonale di nuova generazione riduce il rischio di morte

Riporta msn.com: Nuovi risultati positivi per il trattamento del tumore al seno avanzato HR-positivo: la terapia ormonale di nuova generazione camizestrant, in combinazione, ha ridotto il rischio ...

Tumore seno avanzato,nuova terapia ormonale riduce rischio morte

Secondo ansa.it: Nuovi risultati positivi per il trattamento del tumore al seno avanzato HR-positivo: la terapia ormonale di nuova generazione camizestrant, in combinazione, ha ridotto il rischio di progressione di ma ...

Tumore al seno avanzato, la terapia ormonale del Camizestrant riduce il rischio di morte

msn.com scrive: «In Italia vivono circa 52mila donne con tumore della mammella metastatico - afferma Giampaolo Bianchini, responsabile del Gruppo mammella dell’Ircss Ospedale San Raffaele Università Vita-Salute di Mi ...