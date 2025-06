Tumore al seno avanzato la terapia ormonale del Camizestrant riduce il rischio di morte

Un'importante svolta nella lotta contro il tumore al seno avanzato: la terapia ormonale con camizestrant dimostra di ridurre significativamente il rischio di morte. In Italia, 52mila donne convivono con questa sfida, e il 70% di loro ha un tumore con recettori estrogenici. La ricerca continua a offrirci speranza e innovazione, rendendo il futuro più luminoso per chi affronta questa battaglia. Un passo avanti che non possiamo ignorare!

« In Italia vivono circa 52mila donne con tumore della mammella metastatico - afferma Giampaolo Bianchini, responsabile del Gruppo mammella dell'Ircss Ospedale San Raffaele Università Vita-Salute di Milano -. Circa il 70% di queste pazienti ha un tumore con espressione del recettore estrogenico (chiamato Er o Esr1) ed è negativo per l'espressione della proteina Her2. La prima linea di trattamento.

