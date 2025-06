Tuffo dal pontile 17enne rischia la paralisi

Un tuffo che si è trasformato in un incubo: un 17enne di origine senegalese, residente a Motta di Livenza, ha subito un grave incidente a Jesolo, rischiando la paralisi. Questo tragico episodio ci ricorda l'importanza della sicurezza in acqua, soprattutto in un periodo estivo caratterizzato da affollamento e distrazione. Attenzione, quindi: ogni tuffo deve essere un momento di divertimento, non di rischio. La salute viene prima di tutto!

Rischia la paralisi il giovane 17enne, di origine senegalese e residente a Motta di Livenza, che nel tardo pomeriggio di ieri sabato 31 maggio è rimasto vittima di un grave incidente a Jesolo. Il ragazzo si è tuffato dal pontile di Piazza Mazzini ma ha sbattuto la testa sul fondo del mare. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Tuffo dal pontile, 17enne rischia la paralisi

