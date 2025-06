TUDUM | Svelati data e trailer da Knives Out 3

TUDUM ha svelato la data e il trailer di "Wake Up Dead Man: A Knives Out 3", uno dei film più attesi del 2025! Il carismatico detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, si prepara a risolvere un mistero avvincente che promette colpi di scena. In un’epoca in cui i thriller intelligenti sono più apprezzati che mai, questo nuovo capitolo potrebbe ridefinire il genere. Non perdere il trailer che accenderà la tua curiosità!

Wake Up Dead Man: A Knives Out 3 è stato dei film più attesi dell'edizione 2025 del TUDUM, evento mondiale dedicato agli abbonati Netflix, andato in scena nella notte italiana. Divenuto oramai uno dei personaggio più amati dagli appassionati di genere, il detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig è pronto per affrontare " il caso più difficile della sua carriera fino a questo momento ". Knives Out 3, ancora una volta diretto da Rian Johnson, approderà sulla piattaforma streaming di Netflix a partire dal 12 dicembre 2025, proprio come svelato dal trailer che vi proponiamo qui di seguito.

