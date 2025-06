TUDUM | Il teaser trailer del Frankenstein di Del Toro

Il teaser trailer del *Frankenstein* di Guillermo Del Toro ha debuttato a TUDUM 2025, promettendo di rivoluzionare il mondo del cinema horror. Dopo 17 anni di attesa, il maestro del fantastico ci regala un'interpretazione che potrebbe ridefinire il genere. Le prime immagini mostrano una visione unica, mescolando emozioni e creature incredibili. In un'epoca in cui storie iconiche vengono reinventate, Del Toro ci invita a riscoprire l'umanità nel mostro. Non

Tra gli eventi più attesi di TUDUM 2025 non poteva di certo mancare la presentazione del Frankenstein di Guillermo Del Toro. In via di sviluppo per oltre 17 anni, l'opera principe di Del Toro si è finalmente palesata questa notte in quel di Los Angeles, e dalle primissime immagini sembra un capolavoro. Il nuovo adattamento del classico Frankenstein si mostra tra scenografie gotiche cupe, location con panorami epici ed un Oscar Isaac in odore di Oscar. Frankenstein Cosa Sappiamo del Film. Il film è stato scritto e diretto da Guillermo Del Toro, ispirato al celebre romanzo di Mary Shelley. Nel cast stellare, oltre a Oscar Isaac, spiccano i volti di Mia Goth, Christoph Waltz, Jacob Elordi (la creatura), Felix Kammerer, Charles Dance e Ralph Ineson.

Frankenstein: il primo teaser trailer del film di Guillermo del Toro incanta la platea di Netflix al TUDUM

Il nuovo teaser trailer di "Frankenstein" di Guillermo del Toro ha catturato l'attenzione al TUDUM, promettendo una rivisitazione mozzafiato del classico letterario.

