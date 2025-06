TUDUM | I primi 6 minuti dalla stagione 2 di Mercoledì

In occasione del TUDUM, Netflix ha svelato i primi 6 minuti della seconda stagione di 'Mercoledì', scatenando l'entusiasmo tra i fan. Questo evento annuale non è solo un'anteprima, ma un vero e proprio fenomeno culturale che celebra le serie più amate. Con nuovi personaggi e colpi di scena in arrivo, la curiosità cresce. Sarà Mercoledì la chiave per un altro successo? Non perdere l'occasione di scoprirlo!

In occasione dell’evento annuale TUDUM, il colosso dello streaming Netflix ha rivelato i primi 6 minuti della stagione 2 di Mercoledì. Tra i panel più attesi dagli appassionati di genere, quello relativo alla serie di successo Mercoledì ha offerto una serie di anticipazioni sulla trama, i nuovi personaggi, il tutto accompagnato dal lancio in rete dei primi 6 minuti dello show diretto da Tim Burton. Durante l’evento è stato svelato il ruolo di Lady Gaga – presente tra l’altro al panel in compagnia di Jenna Ortega – che sarà quello di Rosaline Rotwood, una delle insegnanti della Nevermore Academy che incrocerà il cammino della giovane protagonista nella seconda parte della nuova stagione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - TUDUM | I primi 6 minuti dalla stagione 2 di Mercoledì

Leggi anche Mercoledì 2: Cast Stellare, Trama Horror e Date di Uscita! Tutte le Novità dal TUDUM - La seconda stagione di "Mercoledì" promette di portare il brivido a un nuovo livello! Con un cast stellare e il talentuoso Haley Joel Osment nel ruolo del terribile antagonista, questa serie horror si prepara a conquistare i fan.

La nuova stagione di Mercoledì debutterà in due parti: la prima il 6 agosto e la seconda il 3 settembre 2025.

