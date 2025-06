TUDUM 25 | Il trailer del finale di serie di Squid Game

Il tanto atteso finale di "Squid Game" è finalmente alle porte! Durante l'evento TUDUM, Netflix ha svelato il trailer che promette di tenere incollati i fan fino all'ultimo secondo. Questo non è solo un addio a una delle serie più iconiche degli ultimi anni, ma un riflesso del crescente potere delle narrazioni coreane nel panorama globale. Pronti a scoprire come si chiude questa avvincente storia? La suspense è alle stelle!

Nella notte italiana è andato in scena dall’altra parte dell’oceano l’annuale appuntamento con TUDUM, evento organizzato da Netflix per promuovere i migliori programmi della prossima stagione. Il finale di serie di Squid Game è uno di quelli. Durante l’evento, infatti, il colosso dello streaming ha presentato ai suoi abbonati il trailer ufficiale dell’ultima stagione di Squid Game, confermando tra l’altro la data di lancio degli ultimi episodi dal 27 giugno 2025. Ogni gioco deve arrivare alla fine. Squid Game. L’ultima stagione. 27 giugno. #TUDUM pic.twitter.com2RMaXTowbw — Netflix Italia (@NetflixIT) June 1, 2025 Squid Game La Serie Coreana. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - TUDUM 25 | Il trailer del finale di serie di Squid Game

Cerca Video su questo argomento: Tudum 25 Trailer Finale Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Quali sono i trailer più attesi al prossimo TUDUM di Netflix?; Squid Game Stagione 3: il nuovo trailer del finale al Netflix Tudum; Stranger Things 5, stanotte arriverà il TRAILER UFFICIALE; Stranger Things 5 – Le immagini mostrate al TUDUM 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un trailer di Stranger Things 5 svela la data di uscita ufficiale, sarà diviso in tre parti

Lo riporta msn.com: Durante il Netflix Tudum 2025 è stata finalmente annunciata la data di uscita della quinta e ultima stagione di Stranger Things, assieme a un trailer che mostra alcune scene inedite degli episodi conc ...

Squid Game 3: il trailer presentato durante il TUDUM ci ricorda che per tutti i giochi arriva una fine

Riporta msn.com: Netflix ha mostrato durante il TUDUM 2025 il trailer di Squid Game 3, stagione finale della serie coreana, in arrivo sulla piattaforma il 27 giugno ...

Squid Game 3: il trailer del TUDUM svela l’epico finale di una corsa mortale senza precedenti

Segnala informazione.it: In evidenza: Novità entusiasmanti per gli amanti del mondo di Harry Potter: la serie HBO ha finalmente trovato i suoi protagonisti! Scopriamo chi interpreterà Harry, Hermione e Ron in questa attesissi ...