Netflix ha scosso il mondo del binge-watching con il lancio del trailer di Stranger Things 5 durante il TUDUM di quest'anno. Questo evento non è solo una celebrazione della serie, ma un riflesso dell'amore duraturo per le narrazioni che ci catapultano in mondi straordinari. I fan ora possono contare i giorni fino alla conclusione di questa epica avventura. Riusciranno i nostri eroi a sconfiggere le tenebre una volta per tutte?

Netflix ha presentato stanotte, in occasione dell’evento TUDUM, il primo trailer del finale di serie di Stranger Things. Era tra gli eventi piĂą attesi dell’anno, ed in effetti non ha deluso. L’edizione 2025 di TUDUM ha offerto una serie di trailer, anticipazioni e annunci importanti, ed ovviamente Stranger Things non poteva mancare. Nel brevissimo trailer, oltre ad una serie di scene, sono state inoltre annunciate le tre date (si avete letto bene) di lancio dell’ultima stagione: il Volume 1 (episodi 1-4) arriverĂ il 27 novembre  (giorno de Ringraziamento negli Stati Uniti), il Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre, mentre il finale (episodio 8 che avrĂ la durata di un vero e proprio film) è atteso per il 1° gennaio 2026  (in Italia ogni volume uscirĂ su Netflix alle 2 del mattino). 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - TUDUM 25 | Il trailer annuncia la data di Stranger Things 5

