Tudum 2025 | da Stranger Things a Lady Gaga ecco annunci e trailer dall’evento globale di Netflix

Il Tudum 2025, l'evento globale di Netflix, ha acceso i riflettori su star iconiche e anticipazioni attesissime! Da "Stranger Things 5" a "Squid Game 3", il palco del Kia Forum di Los Angeles ha brillato anche con la presenza di Lady Gaga. In un’era in cui le serie TV plasmano le nostre conversazioni quotidiane, questi annunci promettono di ridefinire il nostro intrattenimento. Non perdere le novità che stanno per cambiare tutto!

Il live show globale Tudum 2025 ha riunito al Kia Forum di Los Angeles le più grandi star di Netflix (e Lady Gaga) con anticipazioni esclusive da Stranger Things 5, Mercoledì 2, Squid Game 3 e molto altro. Il grande evento Netflix Tudum 2025, andato in scena il 1° giugno in diretta globale dal Kia Forum di Los Angeles, ha riunito pubblico e artisti in un’esplosione di anteprime esclusive, performance musicali, momenti crossover e annunci che abbracciano le produzioni più attese del colosso dello streaming. Condotto da Sofia Carson, ha visto la partecipazione di nomi del calibro di Lady Gaga, Ben Affleck, Daniel Craig, Oscar Isaac e dei protagonisti delle serie cult di Netflix. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tudum 2025: da Stranger Things a Lady Gaga, ecco annunci e trailer dall’evento globale di Netflix

