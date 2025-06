Tudor Juventus | sarà lui l’allenatore anche nella prossima stagione? Sta prendendo piede questa ipotesi nelle ultime ore Ultime novità sul futuro del tecnico

La Juventus sta scrivendo un nuovo capitolo della sua storia, e Tudor potrebbe essere il protagonista della prossima stagione. Con Comolli alla direzione e Chiellini come punto di riferimento, il club punta a rilanciarsi nel panorama calcistico. L'ipotesi di confermare il tecnico si fa sempre più concreta, alimentando speranze di rinnovamento e di una squadra competitiva. Sarà Tudor a guidare questa rivoluzione? Rimanete con noi per scoprirlo!

Tudor Juventus: sarà lui in panchina anche nella prossima stagione? Sta prendendo piede questa ipotesi nelle ultime ore. I dettagli sul futuro. La nuova Juventus comincia a prendere forma. Il club ha ufficializzato Damien Comolli come nuovo direttore generale e ha affidato a Giorgio Chiellini il ruolo di Director of Football Strategy. Resta però aperta la questione allenatore: il nome per la panchina non è ancora stato deciso e il nuovo management sta valutando attentamente tutte le opzioni. Come riferito da Gianluca Di Marzio, al momento la conferma di Igor Tudor per la prossima stagione è sempre più concreta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juventus: sarà lui l’allenatore anche nella prossima stagione? Sta prendendo piede questa ipotesi nelle ultime ore. Ultime novità sul futuro del tecnico

Leggi anche Juventus, sarà Tudor l’allenatore al Mondiale per Club - La Juventus ha ufficialmente scelto Igor Tudor come allenatore per il prossimo Mondiale per Club, dissipando i dubbi emersi dopo la recente partita contro il Venezia.

