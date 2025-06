Tudor Juventus cambia tutto! Comolli incontrerà il tecnico bianconero e lo valuterà per il futuro | pronti tre nomi in casa di cambio in panchina

La Juventus è in fermento: il futuro di Igor Tudor pende da un filo. Comolli sta preparando un incontro cruciale per valutare il tecnico croato e, nel caso, cambiare le carte in tavola. In un periodo in cui i grandi club cercano stabilità, la Juve si interroga sul suo destino. Chi saranno i tre nomi pronti a sostituirlo? Scoprilo con noi: il calcio è imprevedibile, e ogni scelta può ribaltare le sorti bianconere!

Tudor Juventus, cambia ancora tutto! Comolli incontrerà il tecnico e lo valuterà per il futuro: pronti tre nomi in casa di cambio Il destino di Igor Tudor sulla panchina della Juventus resta incerto. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club bianconero sta dando fiducia al tecnico croato, il cui operato sarà attentamente valutato da Damien .

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte

La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

