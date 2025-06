Tudor Juve qual è la posizione dello spogliatoio? Svelata la reazione dei senatori bianconeri alla possibile conferma del tecnico

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo e la conferma di Igor Tudor sulla panchina entusiasma i senatori bianconeri. Con il Mondiale per Club all'orizzonte, l'armonia interna diventa cruciale: i giocatori cercano stabilità e fiducia. Un elemento chiave per affrontare le sfide della stagione e ritrovare la vetta. Riuscirà Tudor a trasmettere la sua grinta e passione alla squadra? La risposta potrebbe essere decisiva!

Tudor Juve, lo spogliatoio bianconero reagisce così alla possibile conferma dell’allenatore. Rivelazione sul suo futuro in vista della prossima stagione. Come rivelato da Sport Mediaset, i senatori dello spogliatoio bianconero sarebbero felici di ripartire con Igor Tudor anche dopo il Mondiale per Club. Lo spogliatoio, infatti, sarebbe soddisfatto dei suoi metodi di lavoro e dell’approccio dal suo arrivo alla Continassa. Tutto passerà però dall’incontro con Comolli e la nuova dirigenza dei bianconeri. Anche il futuro di Tudor è ancora tutto da scrivere. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, qual è la posizione dello spogliatoio? Svelata la reazione dei senatori bianconeri alla possibile conferma del tecnico

Leggi anche Gatti Juve, retroscena di Tudor dopo la qualificazione in Champions League: «Vi racconto cosa ha fatto nello spogliatoio» - Dopo la qualificazione in Champions League, Igor Tudor svela retroscena interessanti sullo spogliatoio della Juventus.

