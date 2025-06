Tudor Juve | il tecnico è già rientrato alla Continassa La posizione di Comolli per il suo futuro è definita presa questa decisione per la panchina bianconera

Igor Tudor torna alla Continassa e si prepara a guidare la Juventus verso nuove sfide. Con l'approccio strategico del nuovo Direttore Sportivo, Comolli, il club bianconero punta a fare la differenza sul campo e nel panorama calcistico mondiale. La ripresa degli allenamenti in vista del Mondiale per Club è un momento cruciale: Tudor avrà l'opportunità di dimostrare il suo valore e riportare la Juve ai vertici. Rimanete sintonizzati!

Tudor Juve: l’allenatore croato è già tornato alla Continassa. La posizione di Comolli per il suo futuro è chiara, presa questa decisione. Come riportato da Giovanni Albanese su X, Igor Tudor è già rientrato alla Continassa, dove domani dirigerà la ripresa degli allenamenti in vista del Mondiale per Club. Il neo Direttore Generale Damien Comolli intende ripartire da lui, vuole conoscerlo e valutarlo sul campo prima di giungere a qualsiasi conclusione. CHI E’ DAMIEN COMOLLI, NUOVO DIRETTORE GENERALE DELLA JUVENTUS .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve: il tecnico è già rientrato alla Continassa. La posizione di Comolli per il suo futuro è definita, presa questa decisione per la panchina bianconera

Leggi anche Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, caso Tudor rientrato: sarà lui il tecnico al Mondiale per Club. Poi si deciderà il futuro; Conte ci ripensa, Gasp va alla Roma: per la Juve al momento una sola certezza, Tudor al Mondiale; Esclusiva: Tudor-Juventus, tutto rientrato. Ci sarà lui al Mondiale per Club; TOP NEWS Ore 13 - Juve, rientrato il caso Tudor. Conte-Napoli, è sempre più addio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

TMW - Juve, caso Tudor rientrato: sarà lui il tecnico al Mondiale per Club, poi si deciderà il futuro

Da napolimagazine.com: Nella serata di ieri le dichiarazioni di Igor Tudor, nel post gara della sfida vinta dalla Juventus contro il Venezia, avevano fatto discutere. "Ora c'è il Mondiale per Club, ma questa situazione va r ...

Juventus, Tudor fatto fuori: scelto il nuovo allenatore

Lo riporta calciomercato.it: Juventus scelto il nome del nuovo allenatore dopo il mancato ingaggio di Conte. Tudor fatto fuori, ecco le ultime ...

Tuttosport- Juve, si ricomincia da Tudor

Secondo tuttojuve.com: "Juve, si ricomincia da Tudor". Così Tuttosport apre oggi, giorno della finale di Champions: il focus resta l'allenatore della Juventus, a maggior ragione dopo ...