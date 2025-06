Tudor Juve Gazzetta dello Sport domani il faccia a faccia con Comolli! Intanto emerge un retroscena che innalza le sue quotazioni di permanenza a Torino Il fatto

Domani è un giorno cruciale per la Juventus: Tudor incontra Comolli, e le voci si intensificano! I giocatori stanno spingendo per il suo prolungamento sulla panchina, segno che la squadra crede nel suo progetto. In un calcio in cui la continuità è fondamentale, questo incontro potrebbe segnare una svolta decisiva. La fiducia dei calciatori è il miglior biglietto da visita: Tudor ha l’opportunità di costruire qualcosa di unico a Torino!

Tudor Juve (Gazzetta dello Sport), domani primo incontro con Comolli! Intanto i giocatori spingono perché si realizzi quello scenario. Adesso Igor Tudor può davvero sperare di rimanere sulla panchina della Juve. È questo ciò che fa intendere l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Questa tesi è supportata da un retroscena. Stando a quanto riportato dalla Rosea, i giocatori starebbero spingendo per la permanenza del tecnico croato in bianconero. Questo desiderio sarebbe già stato trasmesso alla società. Si tratta di un bell’attestato di stima per l’allenatore, il quale sta tornando a Torino da Spalato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve (Gazzetta dello Sport), domani il faccia a faccia con Comolli! Intanto emerge un retroscena che innalza le sue quotazioni di permanenza a Torino. Il fatto

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Gazzetta - La Juve punta forte su Tudor

Da tuttojuve.com: Come ricorda Gazzetta, la volontà del club è quella di puntare forte su Kenan Yildiz, che verrà blindato: al rientro dagli Usa si lavorerà al rinnovo, ...

Gazzetta - La Juve si aggrappa a Tudor

Scrive tuttojuve.com: Come riferisce Gazzetta, "La Juve si aggrappa a Tudor". Vertice societario a Monaco: il dg valuterà il croato, appoggiato dai giocatori. Pioli e Mancini in ...

Juventus, vertice Elkann-Chiellini-Comolli a Monaco: la scelta su Tudor

Si legge su msn.com: La Juventus riparte da Monaco di Baviera, sede della finale di Champions League vinta dal Psg sull`Inter, per cominciare a costruire una ...