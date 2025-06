Tudor Juve cambia di nuovo tutto! Comolli incontrerà Igor e lo valuterà per il futuro | nel caso del cambio in panchina ci sono questi tre nomi

La Juventus è in piena fase di trasformazione, e il futuro di Igor Tudor potrebbe riservare sorprese. Comolli, nuovo direttore generale, valuterà attentamente il croato, mentre il club esplora alternative. Questo scenario non solo riflette la sfida interna della Juve, ma si inserisce in un contesto più ampio del calcio italiano, dove i cambi di panchina possono definire stagioni intere. Rimanete sintonizzati: la prossima mossa potrebbe essere decisiva!

Tudor Juve, cambia di nuovo tutto per il futuro della panchina della Juve: cosa succede dopo il vertice societario. Il futuro di Igor Tudor è tutto tranne che segnato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve si sta aggrappando al tecnico croato che sarà osservato e valutato da Comolli, il nuovo dg bianconero. Prima il croato e poi in caso il cambio in panchina. Per il momento le alternative sarebbero Stefano Pioli, Marco Silva del Fulham e Roberto Mancini ma prima bisognerà capire l’impressione che Tudor farà a Comolli. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, cambia di nuovo tutto! Comolli incontrerà Igor e lo valuterà per il futuro: nel caso del cambio in panchina ci sono questi tre nomi

Scopri altri approfondimenti

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Tudor Juve Cambia Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Gasperini sale, Tudor spera nella conferma ma non sono escluse sorprese; Non solo Conte: Elkann pronto a cambiare la Juventus; Come cambia la nuova Juventus targata John Elkann: soltanto Chiellini è certo del suo futuro; Juve, Tudor e il nuovo allenatore. Le news arrivano subito. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pioli Juve (Gazzetta), è lui il nuovo obiettivo per la panchina! L’ex Milan in vantaggio su altri due profili: le ultimissime

Segnala juventusnews24.com: Pioli Juve (Gazzetta dello Sport), è lui il nuovo obiettivo per la panchina! L’ex Milan, oggi all’Al Nassr, è in vantaggio su altri due profili: le ultimissime È Stefano Pioli la nuova idea della Juve ...

Juventus, Tudor lascia: nuovo allenatore dalla Francia

Come scrive calciomercato.it: Intreccio decisivo in casa Juventus per conoscere così il nome del prossimo allenatore. Ecco la novità dell'ultim'ora dalla Francia ...

Juve, Giuntoli via con Tudor: annunciato il nuovo allenatore – TS

Secondo calcionow.it: Cristiano Giuntoli mandato via dalla Juventus prima del Mondiale per Club e quindi le cose cambiano su Igor Tudor.