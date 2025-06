TS – Psg con budget illimitato Italia non è più paradiso vincono le altre

Il calciomercato si fa sempre più avvincente e il "paradiso" calcistico italiano, un tempo dominato, sembra ora in bilico. Con club come PSG e City con budget illimitati, le squadre italiane faticano a mantenere il passo. In questo contesto, il futuro di Simone Inzaghi diventa cruciale: riuscirà a guidare l'Inter verso una nuova era di successi? Scopriamo insieme se l'azzurro può tornare a splendere nonostante le avversità.

2025-05-31 23:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Il futuro di Inzaghi. Poi un passaggio sul futuro di Simone Inzaghi: " Assolutamente nessun cambio di valutazione. Avremmo detto che ci saremmo visti con Inzaghi la prossima settimana. Inzaghi, come ben sapete, ha un anno ancora di contratto, ma soprattutto ha dimostrato in questi quattro anni di essere all'altezza del ruolo che ricopre e direi tanti meriti e quasi tutti vanno scritti dalla sua capacità, la sua professionalità. Per cui, ripeto, non è una serata negativa che cancella tutti i meriti.

