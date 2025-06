TS – è caccia al ds Juve E serve un altro allenatore

La Juventus è in fermento: mentre si ridefinisce la sua dirigenza con nomi di spicco come Comolli e Chiellini, è chiaro che il club punta a un futuro ambizioso. L’attesa per il nuovo direttore sportivo e un allenatore di caratura internazionale è palpabile. Questo cambio di rotta è emblematico di come il calcio italiano stia cercando di rinascere, puntando su professionalità e visione strategica. La sfida è lanciata!

2025-06-01 17:24:00 Flash news da TS: TORINO – Sta prendendo forma la nuova struttura dirigenziale della Juventus: nelle prossime ore verranno ufficializzate le posizioni di Damien Comolli e Giorgio Chiellini all’interno dell’organigramma, nel frattempo ci si muove per stringere su un’altra figura professionale ancora vacante, quella del direttore sportivo. Non è da escludere il profilo di Ricky Massara perché stimato sia da Chiellini sia da Comolli, che ha avuto modo di conoscere l’ex ds del Milan nella stagione in Ligue 1 nel Rennes. Ma si vocifera anche di un interesse bianconero per Diego Lopez: il dirigente spagnolo lavora in Francia da diversi anni ed è ritenuto in possesso delle caratteristiche giuste per lavorare con Comolli, che ovviamente lo conosce bene. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – è caccia al ds Juve. E serve un altro allenatore

