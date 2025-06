Trump ritira la nomina a capo della Nasa di Jared Isaacman | Annuncerò presto un nuovo candidato | Musk deluso per la decisione del presidente Usa

Trump ritira la nomina di Jared Isaacman alla NASA, creando un'onda di sorpresa nel panorama spaziale. La decisione arriva in un momento cruciale per l'esplorazione dell'universo, dove il sogno di colonizzare Marte sembra più vicino. Elon Musk, deluso, ha commentato che il nuovo candidato dovrà avere visione e coraggio. La corsa allo spazio è più viva che mai: chi guiderà questa sfida? Rimanete sintonizzati per scoprire il futuro delle stelle!

"Sarà allineato alla missione e metterà l'America al primo posto nello spazio", ha scritto sul suo social Truth.

Dazi Trump, cosa cambia per l'Italia dopo la decisione della Corte d'appello Usa che li ha rimessi in vigore; Trump intende ritirare la nomina di Jared Isaacman alla guida della NASA; Trump, 'colloqui con Putin-Zelensky? Doveva accadere prima'; Usa, Politico: Trump vuole revocare la nomina al capo della Nasa amico di Musk. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Come scrive msn.com: "Dopo un'attenta revisione dei precedenti legami, ritiro la nomina di Jared Isaacman a capo della Nasa. Annuncerò presto un nuovo candidato che sarà allineato alla missione e metterà l'America al prim ...

Musk nega di aver assunto droghe. E Trump ritira nomina al capo della Nasa amico del patron di Tesla

Segnala fanpage.it: Elon Musk smentisce le ricostruzioni del New York Times, secondo cui in passato avrebbe fatto largo uso di droghe durante la campagna elettorale di Trump ...

Trump fa marcia indietro e revoca la nomina di Isaacman a capo della Nasa

Come scrive ilsole24ore.com: Secondo il Nyt il presidente repubblicano ha scoperto che Isaacman in passato aveva fatto donazioni a esponenti democratici ...