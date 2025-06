Trump prende in giro Macron dopo lo schiaffo rimediato da Brigitte | Deve tenere le porte chiuse così non va bene video

Donald Trump non si è trattenuto e ha preso di mira Macron dopo l'incidente imbarazzante con Brigitte. Con il suo carico di sarcasmo, l’ex presidente americano ha suggerito: "Tieni chiuse le porte!" Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di relazioni diplomatiche in bilico e dinamiche familiari sotto i riflettori. È l'ennesima dimostrazione che la politica è spesso un palcoscenico dove anche le questioni personali diventano oggetto di scherno. Non perdere la curiosità su

Un giornalista ha chiesto a Donald Trump se avesse un consiglio matrimoniale per il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, che recentemente è stato schiaffeggiato dalla moglie Brigitte mentre lui si trovava vicino al portellone dell’aereo in sosta. Il video ha fatto il giro del mondo, scatenando polemiche anche sulla questione della violenza sugli uomini, di cui si parla spaventosamente poco rispetto, visto il monopolio dell’attivismo femminista sul tema delle aggressioni. «Dovrebbe fare in modo che le porte rimangano chiuse, questa cosa non va bene», ha raccomandato Trump a Macron, ridendo sotto i baffi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump prende in giro Macron dopo lo schiaffo rimediato da Brigitte: “Deve tenere le porte chiuse, così non va bene” (video)

