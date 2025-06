Trump annuncia dazi al 50% su acciaio e alluminio e accordo US Steel Nippon Steel

Donald Trump ha fatto un annuncio che scuote il settore siderurgico: dazi al 50% su acciaio e alluminio, in un momento in cui le tensioni commerciali globali sono alle stelle. Questa mossa mira a proteggere le industrie americane, ma ci si chiede: quali saranno le ripercussioni sui prezzi dei prodotti finiti? Un passo audace che potrebbe riaccendere il dibattito sulle politiche industriali nel mondo post-pandemia. Rimanete sintonizzati!

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una modifica significativa per il settore siderurgico e dell'alluminio, stabilendo un aumento dei dazi del 50% a partire dal 4 giugno. In una comunicazione diretta, Trump ha evidenziato l'importanza di questa misura per rilanciare le industrie nazionali, spiegando che l'aumento, dal 25% al 50%, segnerĂ un

