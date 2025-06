Truffatore internazionale conosciuto in tutto il mondo arrestato a Como | estradato dalla Svizzera

Un truffatore internazionale, noto per i suoi inganni che hanno colpito vittime in tutto il mondo, è stato arrestato a Como dopo un'estradizione dalla Svizzera. Questo episodio non solo segna un'importante vittoria per la giustizia italiana, ma mette in luce l'aumento delle frodi online nel contesto attuale, dove la sicurezza digitale è più cruciale che mai. Come proteggere i nostri dati? Scopriamolo insieme!

Lo scorso 26 maggio, la polizia di stato di Como ha arrestato un cittadino italiano di 48 anni, consegnato dalle autorità svizzere in base alla convenzione di Strasburgo. L’uomo, detenuto nella confederazione elvetica, era stato condannato per una lunga serie di reati commessi tra il 2010 e il. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Truffatore internazionale conosciuto in tutto il mondo arrestato a Como: estradato dalla Svizzera

Altri articoli sullo stesso argomento

Como, morde un orecchio alla fidanzata e la spinge in un dirupo: arrestato per tentato omicidio

Un’aggressione agghiacciante ha scosso Como nella notte tra il 10 e l'11 maggio 2025, dove un giovane di 25 anni, di origini romene, ha attaccato la fidanzata mordendole un orecchio e spingendola in un dirupo.

Cerca Video su questo argomento: Truffatore Internazionale Conosciuto Tutto Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Truffa del finto carabiniere, 90enne fa arrestare un impostore per la seconda volta: «Ho recitato come se fossi disperata»

Riporta msn.com: Uno schema ormai conosciuto ... mio figlio e mi pregava di consegnare tutto quello che avevo perché altrimenti non l’avrebbero rilasciato». Il truffatore ha organizzato il ritiro dei beni ...

Roma, preso truffatore ricercato in tutta Europa: rischia 27 anni

Scrive quotidiano.net: Roma, 23 giugno 2021 - Era destinatario di cinque mandati di arresto europeo il truffatore internazionale rintracciato dai Carabinieri di Roma e immediatamente portato in carcere. Ricercato in ...

Il truffatore di Tinder, recensione del documentario Netflix su Simon Leviev

cinefilos.it scrive: È il caso di Simon Leviev, il truffatore israeliano che per ... grazie alle condivisioni, ha permesso a tutto il mondo di conoscere la verità. Il docu-film Netflix è un ulteriore passo: per ...