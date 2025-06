Truffa informatica da 26mila euro denunciato un 22enne

Una truffa informatica da 26mila euro ha scosso la Val Gardena, rivelando quanto sia attuale il tema della sicurezza online. Un giovane di 22 anni, originario della Nigeria, è stato denunciato dai Carabinieri di Ortisei per aver ingannato un imprenditore locale con un'operazione astuta. Questo episodio non solo mette in luce i rischi delle frodi digitali, ma solleva anche interrogativi sulla vulnerabilità delle aziende nel mondo interconnesso di oggi. Rimanere informati è fondamentale!

Una complessa indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ortisei ha portato alla denuncia di un 22enne, originario della Nigeria e residente nella provincia di Ferrara, ritenuto responsabile di una sofisticata truffa informatica ai danni di un imprenditore della Val Gardena.

