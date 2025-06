truffa delle tre carte boom di imbroglioni ora anche al piazzale

La truffa delle tre carte sta vivendo un preoccupante boom, con otto postazioni nel cuore del centro storico. I malcapitati turisti, attratti dalla promessa di facili guadagni, si ritrovano invece derubati da mani esperte e raggiri ben collaudati. Questo fenomeno non è solo un problema locale, ma riflette un trend più ampio di vulnerabilità nei luoghi turistici. La verità ? Nessuno vince davvero, tranne chi inganna. Restate vigili!

di Rossella Conte Tre anni fa c’era una sola postazione. Oggi sono almeno otto. A, nel pieno centro storico, si moltiplicano le truffe del gioco delle tre carte ai danni dei turisti, con una tecnica ormai collaudata: un piccolo tavolino, mani veloci e la promessa di vincere una banconota da cinquanta euro. In realtà nessuno vince, tranne i truffatori. Che lavorano in gruppo, con una regia precisa, e riescono a far sparire decine di euro a testa nel giro di pochi minuti. Il punto caldo resta piazza del Duomo, proprio sotto la Cupola del Brunelleschi. Ma non è l’unico luogo colpito. I finti giochi di abilità si vedono anche in via dei Calzaiuoli, in borgo San Lorenzo, sulle rampe sotto il piazzale Michelangelo, la vera novità della stagione 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it