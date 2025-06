Truffa del falso SMS | 1 700 euro spariti dopo la telefonata ecco il numero da non chiamare mai

Attenzione, il mondo delle truffe si evolve e colpisce anche i più esperti! A Reggio Emilia, un uomo ha visto svanire 1.700 euro dopo aver risposto a un SMS ingannevole. Questo episodio sottolinea l’importanza di restare vigili: non cedere alla tentazione di richiamare numeri sospetti. La protezione dei propri risparmi è fondamentale in un’epoca digitale in cui le truffe si moltiplicano. Informati e difenditi!

A Reggio Emilia un uomo ha perso 1.700 euro dopo aver richiamato un numero indicato in un SMS truffaldino. Solo grazie a Confconsumatori ha ottenuto il rimborso. Occhio a messaggi sospetti e numeri ingannevoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Truffa del falso SMS: 1.700 euro spariti dopo la telefonata, ecco il numero da non chiamare mai

