Trovato con la droga aggredisce i carabinieri e fugge Arrestato

Un'operazione che mette in luce il crescente fenomeno dello spaccio di droga nelle nostre città. Un uomo di 30 anni, dopo essere stato sorpreso con sostanze stupefacenti, ha aggredito i carabinieri di Aprilia nel tentativo di scappare. La sua fuga è stata breve, ma mette in evidenza un problema sempre più pressante: la violenza legata al traffico di droga. È tempo di riflettere su come affrontare questa emergenza sociale.

I carabinieri di Aprilia hanno arrestato un uomo di 30 anni di origine marocchina con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. In seguito a specifici controlli in ambito di attività di contrasto allo spaccio di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Trovato con la droga, aggredisce i carabinieri e fugge. Arrestato

