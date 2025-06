Trovata senza vita in una casa fissati i funerali della 52enne

Un tragico episodio scuote la comunità di San Tammaro: Maria Antonietta Cardillo, 52 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. I suoi funerali, programmati per lunedì 2 giugno, rappresentano un momento di grande dolore e riflessione. Questo evento riporta alla luce l'importanza di una rete di supporto sociale, in un periodo in cui il benessere mentale è al centro del dibattito pubblico. La partecipazione sarà un segnale di unità e solidarietà.

Sono stati fissati per lunedì 2 giugno i funerali di Maria Antonietta Cardillo, la 52enne trovata senza vita in una casa al confine tra San Tammaro e Capua. La messa sarà celebrata alle 11,30 nella chiesa Parrocchiale di San Tammaro, poi il feretro proseguirà verso il cimitero di Santa Maria. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Trovata senza vita in una casa, fissati i funerali della 52enne

